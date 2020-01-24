Тамбовчанин вошел в список кандидатов российской делегации на Паралимпиаду-2020
Тамбовского спортсмена Константина Мацнева включили в расширенный список кандидатов в паралимпийскую делегацию РФ для участия в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио. Такое решение приняло руководство Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования будут проходить с 25 августа по 6 сентября.
Константин Мацнев - воспитанник отделения пауэрлифтинга спортивно-адаптивной школы. Тамбовчанин занимается под руководством Светланы Приваловой. На чемпионате мира он занял пятое место и ему присудили звание «Мастер спорта международного класса». Также спортсмен является чемпионом России.
- Константин уже третий год входит в состав сборной РФ, однако не все спортсмены находящиеся в ней, отбираются на Паралимпиаду. В настоящее время мы вместе с ним находимся на учебно-тренировочных сборах, где готовимся к предстоящему Чемпионату России, - сообщила тренер Светлана Привалова.
Фото: региональное управление по физической культуре и спорту
ИСТОЧНИК KP.RU