Тамбовчанин вошел в список кандидатов российской делегации на Паралимпиаду-2020

24 Янв. 2020 2020-01-24T11:36:52+03:00

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Тамбовского спортсмена Константина Мацнева включили в расширенный список кандидатов в паралимпийскую делегацию РФ для участия в XVI Паралимпийских летних играх 2020 года в Токио. Такое решение приняло руководство Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования будут проходить с 25 августа по 6 сентября.

Константин Мацнев - воспитанник отделения пауэрлифтинга спортивно-адаптивной школы. Тамбовчанин занимается под руководством Светланы Приваловой. На чемпионате мира он занял пятое место и ему присудили звание «Мастер спорта международного класса». Также спортсмен является чемпионом России.

- Константин уже третий год входит в состав сборной РФ, однако не все спортсмены находящиеся в ней, отбираются на Паралимпиаду. В настоящее время мы вместе с ним находимся на учебно-тренировочных сборах, где готовимся к предстоящему Чемпионату России, - сообщила тренер Светлана Привалова.

Фото: региональное управление по физической культуре и спорту

ИСТОЧНИК KP.RU