2020-01-24T10:32:33+03:00
Происшествия

Тамбовчанина, который два дня назад ушел из дома на рыбалку, нашли мертвым на берегу реки

Обстоятельства его смерти выясняют следователи
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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23 января на берегу реки Цна в селе Сампур нашли тело 51-летнего жителя города Тамбова. С заявлением о его исчезновении в правоохранительные органы двумя днями ранее обратились родственники мужчины. Обнаружили его мертвым.

- Точная причина смерти и обстоятельства гибели мужчины будут установлены в рамках проводимой Тамбовским МСО регионального СУ СК России доследственной проверки, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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