В Тамбове на пешеходном переходе у педучилища сбили 14-летнюю девочку

24 Янв. 2020 2020-01-24T10:02:16+03:00

После аварии ребенок попал в больницу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

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Авария, в которой пострадала юная тамбовчанка, произошла 23 января в 14 часов 20 минут на улице Карла Маркса в районе дома №258«В» города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 58-летний водитель автомобиля «Кia Ceed» наехал на 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево относительно движения автомобиля.

- В результате аварии пешеход получила травмы, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – На автомобиле скорой помощи девочку доставили в детскую областную больницу.

Водитель совершил ДТП на пешеходном переходеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU