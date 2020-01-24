Тамбовчанин, испугавшись лишения водительских прав, погасил долг по алиментам

24 Янв. 2020 2020-01-24T09:42:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Тамбовчанин долгое время не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. В итоге он накопил задолженность в размере 270 тысяч рублей.

Горе-отец выплатил долг только после того, как судебный пристав-исполнитель вынес постановление о временном ограничении должника в водительском удостоверении. Тамбовчанин испугался перспективы остаться без прав, поэтому оплатил задолженность.

- Всего Тамбовскими судебными приставами за 2019 год взыскано 71 миллион 431 тысяча рублей задолженности по алиментам, и составлено более 1600 постановлений об ограничении на пользование специальным правом, - сообщает пресс-служба УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU