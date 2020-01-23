2020-01-23T10:57:26+03:00
Политика

На Тамбовщину с рабочим визитом прибыл полпред президента в ЦФО

Игорь Щеголев побывает в Мичуринске
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
В Мичуринске Щеголев оценит оценит ход реализации нацпроектов «Образование» и «Наука» в Тамбовской областиВ Мичуринске Щеголев оценит оценит ход реализации нацпроектов «Образование» и «Наука» в Тамбовской областиФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
Изменить размер текста:

В Тамбовскую область сегодня, 23 января, приехал полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. В Мичуринске гость из Москвы оценит ход реализации нацпроектов «Образование» и «Наука» в регионе.

- Глава администрации области Александр Никитин представит полпреду тамбовский опыт кооперации образования, бизнеса и предприятий АПК для успешного выполнения задач, поставленных в нацпроектах, - сообщили в пресс-службе региональной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24