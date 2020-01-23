На Тамбовщину с рабочим визитом прибыл полпред президента в ЦФО

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:57:26+03:00

В Мичуринске Щеголев оценит оценит ход реализации нацпроектов «Образование» и «Наука» в Тамбовской области Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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В Тамбовскую область сегодня, 23 января, приехал полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. В Мичуринске гость из Москвы оценит ход реализации нацпроектов «Образование» и «Наука» в регионе.

- Глава администрации области Александр Никитин представит полпреду тамбовский опыт кооперации образования, бизнеса и предприятий АПК для успешного выполнения задач, поставленных в нацпроектах, - сообщили в пресс-службе региональной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU