На Тамбовщину с рабочим визитом прибыл полпред президента в ЦФО
Игорь Щеголев побывает в Мичуринске
В Мичуринске Щеголев оценит оценит ход реализации нацпроектов «Образование» и «Наука» в Тамбовской областиФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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В Тамбовскую область сегодня, 23 января, приехал полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев. В Мичуринске гость из Москвы оценит ход реализации нацпроектов «Образование» и «Наука» в регионе.
- Глава администрации области Александр Никитин представит полпреду тамбовский опыт кооперации образования, бизнеса и предприятий АПК для успешного выполнения задач, поставленных в нацпроектах, - сообщили в пресс-службе региональной администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU