Экс-мэра Александра Боброва освободили от уголовной ответственности

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:44:10+03:00

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24 января в Ленинском районном суде состоялось последнее заседание по уголовному делу экс-градоначальника Александра Боброва, которого обвиняли в злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве в особо крупном размере, а также его предполагаемого подельника Ильи Макарова, которому также вменялось мошенничество. По версии следствия, бывший мэр и Макаров, который является руководителем ООО «Бюро городского дизайна», провернули аферу с дорогостоящим автомобилем. Именно эта фирма стала покупателем автомобиля «Лексус» у первого владельца – МУП «Тамбовинветссервис» стоимостью 5,4 млн рублей. Иномарку организация сдавала в аренду городской администрации.

Оба подсудимых во время заседаний не признавали своей вины и просили освободить их от уголовной ответственности за истечением срока давности - дорогостоящий автомобиль был приобретен еще в 2011 году.

У каждого обвиняемого в процессе было по два адвокатаФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Накануне вынесения приговора обвиняемым предоставили последнее слово. Свою вину они не признали.

В суде Александру Боброву дали последнее словоФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

- Органами предварительного следствия я обвиняюсь по части 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями», то есть в использовании должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстных побуждений и иной личной заинтересованности, что повлекло существенное нарушение законных прав и интересов общества и государства. Хочу заявить, что никогда не злоупотреблял должностными полномочиями, всегда действовал на благо города и его жителей, - сказал в своем последнем слове Александр Бобров. - И никогда не имел корыстную или кукую либо иную личную заинтересованность! Также обвинение не представило доказательств того, что деяние совершено из корыстной или личной заинтересованности, в связи с чем не может быть квалифицировано по ч. 1 ст. 258 УК РФ. Учитывая, что размер вреда обвинением не доказан, равно как и не обосновано, в каком размере он должен компенсироваться каждым из обвиняемых, в том числе бывшим руководителем МУП «Тамбовинвестсервис» Николаем Требушкиным, уголовное дело в отношении которого было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам. Иск не признаю, но согласен с возможностью частичного взыскания с меня вреда, причиненного преступлением, в порядке гражданского судопроизводства.

В итоге судья Ленинского районного суда Ольга Хворова приняла постановление о прекращении уголовного дела в отношении Боброва и Макарова в связи с истечением срока давности. Кроме того, суд отказал МУП «Тамбовинвестсервис» в удовлетворении гражданского иска о взыскании материального ущерба в размере почти четырех с половиной миллионов рублей.

Эск-мэр сказал, что всегда заботился о благе горожанФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

ИСТОЧНИК KP.RU