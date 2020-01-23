19-летний водитель в Тамбовской области врезался в столб: пострадали двое подростков

23 Янв. 2020 2020-01-23T10:34:44+03:00

В больницу молодые люди обратились спустя час после аварии Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Молодые люди 17-ти и 14-ти лет сами обратились в больницу

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Авария, в которой пострадали два подростка, произошла 22 января в 23 часа 10 минут на улице Ленина около дома №322 города Моршанска. Девятнадцатилетний водитель автомобиля «ВАЗ-111930» не учел дорожные и метеорологические условия, не выбрал безопасную скорость движения, и в результате съехал с дороги, после чего его автомобиль опрокинулся и врезался в опору ЛЭП.

- В результате происшествия пострадали два несовершеннолетних пассажира: семнадцатилетний юноша и четырнадцатилетний подросток, которые через час после ДТП самостоятельно обратились в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU