Тамбовчане набрали ипотечных кредитов на 12,5 млрд рублей

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:56:49+03:00

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Жители Тамбовской области за 11 месяцев 2019 года взяли 6764 ипотечных кредита в банках на общую сумму 12,5 млрд рублей. Средний размер ипотечного кредита составил 1,8 млн рублей, срок кредита - 18,5 лет.

- Процентная ставка по ипотечным кредитам в Тамбовской области в ноябре 2019 года. снизилась по сравнению с предыдущим месяцем на 0,22% и составила 9,18% годовых, - сообщает Отделение по Тамбовской области ГУ Банка России по ЦФО. - На 1 декабря 2019 года общий объем задолженности по ипотеке в Тамбовской области достиг 34,8 млрд рублей. Своевременно обслуживаются 99,6% ипотечных жилищных кредитов.

ИСТОЧНИК KP.RU