В Тамбовской области двое маленьких детей пострадали в автомобиле-«перевертыше»

23 Янв. 2020 2020-01-23T09:22:01+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария, в которой пострадали двое маленьких детей, произошла 22 января в девять часов утра на 4 километре автодороги «Каспий-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-Орел-Тамбов», проходящей по территории Жердевского района. Как пояснили в региональном УГИБДД, 36-летний водитель автомобиля «Citroen C4» отвлекся от управления и съехал в правый по ходу движения кювет. Автомобиль опрокинулся.

- В результате аварии маленькие пассажиры автомобиля «Citroen C4» - пятилетний мальчик и трехлетняя девочка, получили травмы, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Детей доставили в Детскую областную клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU