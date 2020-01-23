2020-01-23T09:22:01+03:00
Происшествия

В Тамбовской области двое маленьких детей пострадали в автомобиле-«перевертыше»

Травмы получили 5-летний мальчик и 3-летняя девочка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Малыши оказались в больницеМалыши оказались в больницеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадали двое маленьких детей, произошла 22 января в девять часов утра на 4 километре автодороги «Каспий-Жердевка-Токаревка-Мордово-Мельгуны-Волчки-Орел-Тамбов», проходящей по территории Жердевского района. Как пояснили в региональном УГИБДД, 36-летний водитель автомобиля «Citroen C4» отвлекся от управления и съехал в правый по ходу движения кювет. Автомобиль опрокинулся.

- В результате аварии маленькие пассажиры автомобиля «Citroen C4» - пятилетний мальчик и трехлетняя девочка, получили травмы, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Детей доставили в Детскую областную клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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