Мичуринец угрожал убийством приятелю, с которым выпивал по случаю окончания рабочей недели

22 Янв. 2020 2020-01-22T17:30:33+03:00

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В полицию города Мичуринска с заявлением об угрозе убийством обратился 38-летний местный житель. Он рассказал, что отмечал окончание рабочей недели вместе со своим приятелем у себя дома. Во время застолья между мужчинами вспыхнула ссора, которая чуть не обернулась трагедией. Собутыльник взял в руки нож и стал угрожать им хозяину жилища.

Сотрудники полиции задержали 53-летнего мужчину, которого затем доставили в отделение полиции. Нож был изъят в качестве вещественного доказательства и отправлен на экспертизу.

- В настоящий момент ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU