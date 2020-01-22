Два города Тамбовщины претендуют на 80-миллионные гранты Минстроя

22 Янв. 2020 2020-01-22T16:32:52+03:00

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Города Уварово и Рассказово подготовили заявки для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях 2020 года, который проводит Министерство строительства третий год подряд. В случае победы, они смогут получить до 80 млн рублей гранта и реализовать масштабные проекты благоустройства. Сегодня главы городов представили заявки на рассмотрение межведомственной комиссии Тамбовской области по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». По итогам заседания комиссия поддержала оба проекта.

Проект города Уварово называется «Вишневый берег», он уже принимал участие в конкурсе в прошлом году, но не смог одержать победу. Как рассказал глава города Владислав Денисов, в этот раз проект доработан с учетом всех замечаний.

- Проект предполагает расширение центра города с рекреационной площадкой, которая привлечет не только станет местом отдыха и развлечения жителей и гостей города, но и позволит развиваться бизнесу, создаст рабочие места, будет способствовать развитию туризма. Важно, что он интегрируется в бренд города – «Вишневая столица». Мы хотим на юге Тамбовщины создать комфортное место, которое привлечет гостей, - рассказал Денисов.

Центр площадки - это пруд, который можно использовать и летом, и зимой. Рядом будут установлены спортивные объекты, амфитеатр, зоны отдыха. Конечно, будут красивые беседки, скамейки, тротуарные дорожки.

Стоимость проекта составляет 126 млн. рублей, в том числе 80 млн. рублей гранта конкурса, 24 млн. рублей частных инвестиций, а также средства регионального и местного бюджетов. Авторы проекта подчеркивают, что в случае реализации он будет приносить в бюджет города ежегодно 29 млн. рублей.

В Рассказове хотят провести реновацию городского сада. Концепция проекта заключается в возрождении утраченной ранее территории сада и соединение ее с набережной ручья Дунайчик и реки Арженка. Эта территория находится в центре города и, в случае реновации, будет использоваться для проведения городских мероприятий.

Здесь планируется создать летний театр, скейт-парк, трассы для лыжников, роллеров, веревочный парк, фуд-корт, детские игровые площадки, аттракционы, торговая зона, зоны тихого отдыха, площадь с фонтаном, терраса вдоль ручья. Также планируется укрепить берега Дунайчика, благоустроить сад, отремонтировать дорогу по улице Аптекарская и обустроить там парковку и остановку общественного транспорта. Это будет способствовать и развитию малого бизнеса, кроме того, планируется трудоустроить более 90 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU