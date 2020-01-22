2020-01-22T17:02:22+03:00
Происшествия

Иностранец, нарушивший миграционный закон, пытался дать взятку тамбовскому полицейскому

Подкупить автоинспектора у молодого человека не получилось
Ксения АЛЕШИНА
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Тамбовские полицейские при проверке транзитного транспорта на трассе «Каспий» в Жердевском районе выявили факт нарушения миграционных правил. Выяснилось, что 27-летний молодой человек из государства Ближнего зарубежья просрочил разрешительный документ на право временного пребывания на территории РФ.

За нарушение миграционного закона иностранец должен заплатить до 5 000 рублей штрафа, согласно КоАП. В надежде избежать наказания, задержанный при составлении протокола в служебном автомобиле попытался дать 1000 рублей в качестве взятки инспектору ДПС. Однако полицейский отказался от незаконного вознаграждения и заснял на видео момент передачи взятки.

- Злоумышленник будет привлечен не только к административной ответственности, но и к уголовной - по признакам преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ «Дача взятки». Денежная купюра была изъята и приобщена к материалам проверки. Санкцией уголовной статьи предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до двух лет со штрафом или без него. За нарушение миграционного закона ему грозит административное выдворение за пределы РФ. Уклоняясь от административной ответственности, нарушитель стал уголовным преступником и заплатит еще больший штраф, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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