Стадион «Спартак» собираются передать в собственность области

22 Янв. 2020 2020-01-22T15:39:37+03:00

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Стадион «Спартак», на котором никак не могут начать реконструкцию, собираются передать в собственность Тамбовской области. Сейчас он находится в ведении муниципалитета.

- Передача спортобъекта в областную собственность может ускорить проведение его реконструкции, - сообщили в региональном управлении по физкультуре и спорту.

Кстати, недавно состоялся тендер по выбору подрядчика, который этот самый проект реконструкции разработает. Фирму, которая займется документацией выбрали только в этом году. На разработку проекта и его согласование в Госэкспертизе, согласно условиям заключенного контракта, отводится три месяца. Если документация будет утверждена, в апреле можно будет приступить непосредственно к работам на стадионе.

Ранее администрация города Тамбова сообщала, что при разработке проекта реконструкции стадиона у прежнего исполнителя работ возникли проблемы. Спортобъект входит в охранную зону сразу нескольких объектов культурного наследия и капитальные работы там запрещены. Это условия планируют соблюсти, установив на стадионе разборную трибуну, а вот как будут решать вопрос с так называемой санитарной зоной, которая предусмотрена для стадионов вместимостью 10 тысяч зрителей, пока непонятно. По нормативам расстояние от жилых домов до стадиона в этом случае должно составлять не меньше 300 метров. Стадион с меньшей вместимостью не будет соответствовать требованиям РПЛ и проводить на нем матчи высокого уровня нельзя.

ИСТОЧНИК KP.RU