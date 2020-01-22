2020-01-22T15:03:03+03:00
Происшествия

Мошенники списали со счетов тамбовчанок более 80 тысяч рублей

Жертвами обмана стали две женщины
Ксения АЛЕШИНА
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Две тамбовчанки лишились 83 600 рублей «благодаря» мошенникам. В первом случае на их удочку попалась 24-летняя жительница Тамбова. Женщине позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником банка. Аферист сообщил девушке, что с ее банковской карты происходит несанкционированное списание денежных средств.

По совету мошенника девушка установила приложение на сотовый телефон и сообщила ему реквизиты, а также коды доступа к карте. После чего с нее списали 32 000 рублей.

Аналогичным способом мошенники «развели» 47-летнюю тамбовчанку. После того, как она сообщила аферисту реквизиты и коды доступа своей банковской карты, с ее счета списалось 51 600 рублей.

- Если вы стали жертвой мошенничества, незамедлительно обращайтесь в полицию любым удобным способом – например, по телефону 02 или 102, - напоминают в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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