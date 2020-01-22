2020-01-22T14:01:58+03:00
Звезды

Картины известного испанского художника привезли в Котовск из Самары

В городском музейном комплексе открылась новая выставка
Ксения АЛЕШИНА
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Выставка продлится до конца январяВыставка продлится до конца января
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Котовчанам предлагают окунуться в атмосферу золотого века испанской живописи и посетить выставку крупнейшего представителя мадридской школы, художника-реалиста Диего Веласкеса.

Увидеть компьютерные копии картин испанского художника можно в городском музейном комплексе Котовска. Их предоставил «Центр духовной культуры» города Самары. Выставка продлится до конца января.

- В выставочном зале представлены 23 картины разного времени, включая автопортрет в возрасте 40 лет, написанный Веласкесом, когда вся Испания уже называла его художником истины, - сообщает пресс-служба администрации города Котовска.

Фото: prokotovsk.info

ИСТОЧНИК KP.RU

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