Картины известного испанского художника привезли в Котовск из Самары

22 Янв. 2020 2020-01-22T14:01:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Котовчанам предлагают окунуться в атмосферу золотого века испанской живописи и посетить выставку крупнейшего представителя мадридской школы, художника-реалиста Диего Веласкеса.

Увидеть компьютерные копии картин испанского художника можно в городском музейном комплексе Котовска. Их предоставил «Центр духовной культуры» города Самары. Выставка продлится до конца января.

- В выставочном зале представлены 23 картины разного времени, включая автопортрет в возрасте 40 лет, написанный Веласкесом, когда вся Испания уже называла его художником истины, - сообщает пресс-служба администрации города Котовска.

Фото: prokotovsk.info

ИСТОЧНИК KP.RU