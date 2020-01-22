Картины известного испанского художника привезли в Котовск из Самары
Котовчанам предлагают окунуться в атмосферу золотого века испанской живописи и посетить выставку крупнейшего представителя мадридской школы, художника-реалиста Диего Веласкеса.
Увидеть компьютерные копии картин испанского художника можно в городском музейном комплексе Котовска. Их предоставил «Центр духовной культуры» города Самары. Выставка продлится до конца января.
- В выставочном зале представлены 23 картины разного времени, включая автопортрет в возрасте 40 лет, написанный Веласкесом, когда вся Испания уже называла его художником истины, - сообщает пресс-служба администрации города Котовска.
Фото: prokotovsk.info
ИСТОЧНИК KP.RU