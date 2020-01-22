2020-01-22T13:17:36+03:00
Общество

Более 545 тысяч клиентов оформили потребительские кредиты в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк в 2019 году

Кредитов было выдано на общую сумму 104,3 млрд рублей
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В том числе в Тамбовской области – 66 тыс. кредитов на 12,7 млрд рублей.

В минувшем году потребительские кредиты были более востребованы, чем годом ранее. Для сравнения: в 2018 году в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк было оформлено 458 тыс. кредитов на общую сумму 82,1 млрд. рублей.

Средняя сумма одного кредита также увеличилась на 6,5%: со 180 тыс. рублей в 2018 году до 191 тыс. рублей в 2019 году. Потребительские кредиты позволяют населению реализовать свои планы и мечты, а также способствуют стимулированию потребительского спроса и росту экономики региона.

Напомним, что до 31 января 2020 года в Сбербанке действуют специальные условия в рамках новогодней акции по продуктам:

-"Потребительский кредит без обеспечения";

-"Потребительский кредит на рефинансирование";

-"Потребительский кредит под поручительство".

Подать заявку на потребительский кредит можно в мобильном приложении или сервисе "Сбербанк Онлайн", а также в отделениях банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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