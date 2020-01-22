В студенческом здравпункте тамбовской больницы иностранцев будет принимать врач из Нигерии

22 Янв. 2020 2020-01-22T13:31:02+03:00

Медика взяли на работу в шестую поликлинику

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Уроженец Нигерии Игбоели Прешес Думака стал врачом студенческого здравпункта в шестой поликлинике города Тамбова. Он будет оказывать медицинскую помощь иностранным пациентам с применением английского и французского языков.

- Прешес Думака прошел первичную аккредитацию в 2019 году и уже зарекомендовал себя как грамотный специалист, знающий Российские клинические рекомендации, протоколы и стандарты оказания медицинской помощи населению, - сообщает управление здравоохранения по Тамбовской области.

Отметим, что медика из Нигерии приняли на должность врача студенческого здравпункта в рамках реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» нацпроекта «Здравоохранение».

Фото: региональное управление здравоохранения

ИСТОЧНИК KP.RU