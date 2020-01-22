В студенческом здравпункте тамбовской больницы иностранцев будет принимать врач из Нигерии
Уроженец Нигерии Игбоели Прешес Думака стал врачом студенческого здравпункта в шестой поликлинике города Тамбова. Он будет оказывать медицинскую помощь иностранным пациентам с применением английского и французского языков.
- Прешес Думака прошел первичную аккредитацию в 2019 году и уже зарекомендовал себя как грамотный специалист, знающий Российские клинические рекомендации, протоколы и стандарты оказания медицинской помощи населению, - сообщает управление здравоохранения по Тамбовской области.
Отметим, что медика из Нигерии приняли на должность врача студенческого здравпункта в рамках реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» нацпроекта «Здравоохранение».
Фото: региональное управление здравоохранения
ИСТОЧНИК KP.RU