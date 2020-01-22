2020-01-22T13:31:02+03:00
Здоровье

В студенческом здравпункте тамбовской больницы иностранцев будет принимать врач из Нигерии

Медика взяли на работу в шестую поликлинику
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Прешес Думака на рабочем местеПрешес Думака на рабочем месте
Изменить размер текста:

Уроженец Нигерии Игбоели Прешес Думака стал врачом студенческого здравпункта в шестой поликлинике города Тамбова. Он будет оказывать медицинскую помощь иностранным пациентам с применением английского и французского языков.

- Прешес Думака прошел первичную аккредитацию в 2019 году и уже зарекомендовал себя как грамотный специалист, знающий Российские клинические рекомендации, протоколы и стандарты оказания медицинской помощи населению, - сообщает управление здравоохранения по Тамбовской области.

Отметим, что медика из Нигерии приняли на должность врача студенческого здравпункта в рамках реализации федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг» нацпроекта «Здравоохранение».

Фото: региональное управление здравоохранения

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мичуринец угрожал убийством приятелю, с которым выпивал по случаю окончания рабочей недели
Иностранец, нарушивший миграционный закон, пытался дать взятку тамбовскому полицейскому
Два города Тамбовщины претендуют на 80-миллионные гранты Минстроя
Стадион «Спартак» собираются передать в собственность области
Мошенники списали со счетов тамбовчанок более 80 тысяч рублей
Картины известного испанского художника привезли в Котовск из Самары
В студенческом здравпункте тамбовской больницы иностранцев будет принимать врач из Нигерии
Более 545 тысяч клиентов оформили потребительские кредиты в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк в 2019 году
Тамбовские полицейские задержали закладчика наркотиков из Саратовской области
Мичуринский бизнесмен попался сотрудникам банка с фальшивыми купюрами
Магазин в Тамбовской области торговал подделками известных брендов одежды и обуви
В Тамбовской области учредитель частной клиники за деньги «сливал» данные умерших людей похоронщикам
В Мичуринске задержали вандалов, громивших автобусные остановки
Житель Тамбовщины без вести пропал после визита к матери
В Тамбове при столкновении двух иномарок пострадал мужчина