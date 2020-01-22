Тамбовские полицейские задержали закладчика наркотиков из Саратовской области
В тайниках находился N-метилэфедрон
Закладки с наркотикам нашли на дороге Северный Обход в Тамбовском районеФото: УМВД по Тамбовской области
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Сотрудники накроконтроля, 18 января, обнаружили три тайника-закладки с наркотиками на дороге Северный Обход в Тамбовском районе примерно в 300 метрах от поворота на п. Мирный.
Оказалось, что закладки сделал 33-летний житель Саратовской области. Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания.
- В общей сложности для дальнейшего сбыта в трех «закладках» находилось более 80 граммов наркотика, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU