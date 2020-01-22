Магазин в Тамбовской области торговал подделками известных брендов одежды и обуви

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:10:00+03:00

Владельцы торгового павильона и продавцы будут привлечены к ответственности Фото: УМВД по Тамбовской области

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Рассказовские полицейские получили информацию о том, что в магазине на Куйбышевском проезде торгуют контрафактной одеждой и обувью.

Сотрудники полиции провели первоначальную проверку, выехали в магазин, где данная информация подтвердилась. Стражи порядка изъяли из торгового павильона 77 наименований товара с признаками контрафакта известных мировых брендов.

- Вся продукция направлена на экспертизу, по окончании которой будет принято процессуальное решение о привлечении продавцов и владельцев павильонов к административной и уголовной ответственности, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU