Магазин в Тамбовской области торговал подделками известных брендов одежды и обуви
Рассказовские полицейские получили информацию о том, что в магазине на Куйбышевском проезде торгуют контрафактной одеждой и обувью.
Сотрудники полиции провели первоначальную проверку, выехали в магазин, где данная информация подтвердилась. Стражи порядка изъяли из торгового павильона 77 наименований товара с признаками контрафакта известных мировых брендов.
- Вся продукция направлена на экспертизу, по окончании которой будет принято процессуальное решение о привлечении продавцов и владельцев павильонов к административной и уголовной ответственности, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU