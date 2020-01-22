2020-01-22T12:10:00+03:00
Происшествия

Магазин в Тамбовской области торговал подделками известных брендов одежды и обуви

Полицейские изъяли из торговой точки более 70 наименований контрафактной продукции
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Владельцы торгового павильона и продавцы будут привлечены к ответственностиВладельцы торгового павильона и продавцы будут привлечены к ответственностиФото: УМВД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

Рассказовские полицейские получили информацию о том, что в магазине на Куйбышевском проезде торгуют контрафактной одеждой и обувью.

Сотрудники полиции провели первоначальную проверку, выехали в магазин, где данная информация подтвердилась. Стражи порядка изъяли из торгового павильона 77 наименований товара с признаками контрафакта известных мировых брендов.

- Вся продукция направлена на экспертизу, по окончании которой будет принято процессуальное решение о привлечении продавцов и владельцев павильонов к административной и уголовной ответственности, - комментируют в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мичуринец угрожал убийством приятелю, с которым выпивал по случаю окончания рабочей недели
Иностранец, нарушивший миграционный закон, пытался дать взятку тамбовскому полицейскому
Два города Тамбовщины претендуют на 80-миллионные гранты Минстроя
Стадион «Спартак» собираются передать в собственность области
Мошенники списали со счетов тамбовчанок более 80 тысяч рублей
Картины известного испанского художника привезли в Котовск из Самары
В студенческом здравпункте тамбовской больницы иностранцев будет принимать врач из Нигерии
Более 545 тысяч клиентов оформили потребительские кредиты в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк в 2019 году
Тамбовские полицейские задержали закладчика наркотиков из Саратовской области
Мичуринский бизнесмен попался сотрудникам банка с фальшивыми купюрами
Магазин в Тамбовской области торговал подделками известных брендов одежды и обуви
В Тамбовской области учредитель частной клиники за деньги «сливал» данные умерших людей похоронщикам
В Мичуринске задержали вандалов, громивших автобусные остановки
Житель Тамбовщины без вести пропал после визита к матери
В Тамбове при столкновении двух иномарок пострадал мужчина