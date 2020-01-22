Мичуринский бизнесмен попался сотрудникам банка с фальшивыми купюрами

22 Янв. 2020 2020-01-22T12:32:40+03:00

О том, что деньги поддельные, мужчина даже не подозревал

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Днем, 21 января, в одном из офисов банка в Мичуринске при проверке денежных средств, полученных от 53-летнего предпринимателя из Первомайского района, кассир выявила две поддельные пятитысячные купюры. Об этом женщина сразу же сообщила в полицию.

Прибывшие в отделение банка сотрудники полиции изъяли фальшивые купюры и опросили бизнесмена, который пытался совершить банковскую операцию с использованием поддельных денег.

Предприниматель рассказал, что в течение четырех лет занимается реализацией сельскохозяйственной продукции на оптово-розничных рынках Москвы. Пятитысячные купюры он получил от продажи товара. Мужчина даже не догадывался, что с ним расплатились ненастоящими деньгами.

- В следственном отделе ОМВД России по городу Мичуринску возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 186 УК РФ «Изготовление и сбыт фальшивых денежных купюр». В рамках его расследования полицейские будут проверять информацию, полученную от предпринимателя, а также устанавливать источник происхождения купюр, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU