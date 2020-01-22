В Мичуринске задержали вандалов, громивших автобусные остановки
Мичуринские полицейские поймали вандалов, которые в феврале прошлого года повредили информационный щит на остановке общественного транспорта на улице Полтавской, а также испортили пластиковые информационные доски на остановке по улице Интернациональной.
Сотрудники полиции установили, что задержанные оба были ранее судимы и вели антиобщественный образ жизни.
- В настоящее время возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах». Ведется следствие, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU