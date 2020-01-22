2020-01-22T11:31:55+03:00
Происшествия

В Мичуринске задержали вандалов, громивших автобусные остановки

Хулиганами оказались двое ранее судимых жителей наукограда
Ксения АЛЕШИНА
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Хулиганы испортили остановки в феврале прошлого годаХулиганы испортили остановки в феврале прошлого годаФото: УМВД по Тамбовской области
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Мичуринские полицейские поймали вандалов, которые в феврале прошлого года повредили информационный щит на остановке общественного транспорта на улице Полтавской, а также испортили пластиковые информационные доски на остановке по улице Интернациональной.

Сотрудники полиции установили, что задержанные оба были ранее судимы и вели антиобщественный образ жизни.

- В настоящее время возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм, то есть осквернение зданий или иных сооружений, порча имущества на общественном транспорте или в иных общественных местах». Ведется следствие, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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