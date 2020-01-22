В Тамбовской области учредитель частной клиники за деньги «сливал» данные умерших людей похоронщикам

22 Янв. 2020 2020-01-22T11:36:50+03:00

Мужчина подозревается в получении около 70 тысяч рублей коммерческого подкупа

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На Тамбовщине в отношении учредителя частной лечебной организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 7 ст. 204 УК РФ «Коммерческий подкуп».

По версии следствия, фигурант дела неоднократно получал на банковскую карту деньги от представителя мемориальной компании за сообщение сотрудниками лечебной организации персональных данных умерших людей.

На сегодняшний день известно, что учредитель частной клиники незаконно получил около 70 тысяч рублей. Преступление выявили оперативные сотрудниками регионального УМВД России.

- Сейчас по делу ведутся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается. Также будет дана правовая оценка действиям представителя мемориальной компании, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU