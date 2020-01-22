В Тамбове при столкновении двух иномарок пострадал мужчина

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:48:44+03:00

Две иномарки столкнулись на улице Степана Разина Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

49-летнему пассажиру одного из автомобилей помощь оказали на месте

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Авария, в которой пострадал мужчина, произошла 21 января примерно в 15 часов 5 минут на улице Степана Разина в районе дома №1 «А» города Тамбова. Как рассказали в региональном УГИБДД, 40-летний водитель автомобиля «Toyota Corolla» столкнулся с автомобилем «Hyundai Elantra», под управлением 28-летнего мужчины.

- В результате аварии травмы получил 49-летний пассажир автомобиля «Hyundai Elantra», рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Скорую медицинскую помощь ему оказали на месте ДТП.

Травмы в ДТП получил 49-летний мужчинаФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU