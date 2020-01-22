2020-01-22T09:40:41+03:00
Происшествия

В Пичаевском районе Тамбовщины – бешенство

Здесь нашли больную лисицу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям сообщают об очередном случае бешенства в нашем регионе. По данным ведомства, на улице Верхняя села Липовка Пичаевского района обнаружили больную лисицу.

- В связи с этим в эпизоотическом очаге – подворье и в неблагополучном пункте – на улице установлен карантин по бешенству животных, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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