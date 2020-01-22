В Пичаевском районе Тамбовщины – бешенство

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:40:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям сообщают об очередном случае бешенства в нашем регионе. По данным ведомства, на улице Верхняя села Липовка Пичаевского района обнаружили больную лисицу.

- В связи с этим в эпизоотическом очаге – подворье и в неблагополучном пункте – на улице установлен карантин по бешенству животных, - рассказали в Управлении Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU