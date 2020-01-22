На трассе в Тамбовской области насмерть сбили велосипедиста

22 Янв. 2020 2020-01-22T09:29:21+03:00

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В Тамбовской области под колесами автомобиля погиб 65-летний велосипедист. Авария с его участием произошла 21 января в 13 часов 55 минут на 54 километре автодороги «Тамбов-Шацк», проходящей по территории Сосновского района. По данным регионального УГИБДД, на велосипедиста наехал 30-летний водитель автомобиля «Lada Kalina».

- От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU