2020-01-21T18:01:40+03:00
Происшествия

Тамбовчанин сходил в кафе и остался без кошелька

Оставленный без присмотра бумажник украл 19-летний житель областного центра
Ксения АЛЕШИНА
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За прошедшие сутки тамбовские полицейские раскрыли кражу, совершенную перед Новым годом. 31 декабря 2019 года в полицию обратился 25-летний мужчина. Он рассказал, что отдыхал в кафе на улице Мичуринской и оставил на столе без присмотра кошелек с деньгами в размере 5 тысяч рублей. Когда молодой человек вернулся за ним, то бумажника уже не было.

Сотрудники полиции опросили персонал кафе, посетителей и изъяли запись с нескольких камер видеонаблюдения. Стражи порядка установили личность вора и задержали его. Им оказался 19-летний тамбовчанин.

- В отделе полиции он сознался в краже и рассказал, что в тот день также отдыхал в кафе, как и потерпевший. Похищенные деньги задержанный успел промотать до копейки.В настоящее время возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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