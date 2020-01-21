Межрегиональный турнир по баскетболу в честь 75-летия Победы пройдет в Мичуринске
В спортивном комплексе «Олимп» города Мичуринска с 24 по 25 января будет проходить межрегиональный турнир по баскетболу среди юношей 2006-2007 гг.р. на призы генерала армии Н.Е Рогожкина. Соревнования посвящены 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-145 г.г.
Участие в турнире примут команды из самого наукограда, Тамбова, а также Красногорска и Борисоглебска. Как сообщают в пресс-службе администрации города Мичуринска, посетить турнир можно совершенно бесплатно.
Программа соревнований:
24 января
11:30 "Мичуринск" - "Тамбов"
13:00 "Мичуринск" - "Борисоглебск"
14:30 ПАРАД ОТКРЫТИЯ
15:00 "Красногорск" - "Борисоглебск"
25 января
10:00 "Красногорск" - "Тамбов"
11:30 "Тамбов" - "Борисоглебск"
13:00 "Мичуринск" - "Красногорск"
14:30 Награждение и закрытие соревнований
ИСТОЧНИК KP.RU