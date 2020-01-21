Межрегиональный турнир по баскетболу в честь 75-летия Победы пройдет в Мичуринске

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:35:08+03:00

Спортсмены будут бороться за призы генерала армии Н.Е Рогожкина Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

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В спортивном комплексе «Олимп» города Мичуринска с 24 по 25 января будет проходить межрегиональный турнир по баскетболу среди юношей 2006-2007 гг.р. на призы генерала армии Н.Е Рогожкина. Соревнования посвящены 75-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-145 г.г.

Участие в турнире примут команды из самого наукограда, Тамбова, а также Красногорска и Борисоглебска. Как сообщают в пресс-службе администрации города Мичуринска, посетить турнир можно совершенно бесплатно.

Программа соревнований:

24 января

11:30 "Мичуринск" - "Тамбов"

13:00 "Мичуринск" - "Борисоглебск"

14:30 ПАРАД ОТКРЫТИЯ

15:00 "Красногорск" - "Борисоглебск"

25 января

10:00 "Красногорск" - "Тамбов"

11:30 "Тамбов" - "Борисоглебск"

13:00 "Мичуринск" - "Красногорск"

14:30 Награждение и закрытие соревнований

ИСТОЧНИК KP.RU