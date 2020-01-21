В Тамбове мошенник продал женщине несуществующие автозапчасти

21 Янв. 2020 2020-01-21T17:03:31+03:00

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Тамбовские полицейские задержали мошенника, который в сентябре 2019 года обманул 36-летнюю жительницу областного центра. В Интернете женщина нашла объявление о продаже автозапчастей для автомобиля. Предложение ее очень заинтересовало и тамбовчанка написала продавцу, который в итоге оказался аферистом.

Мошенник попросил женщину перевести 9 000 рублей за несуществующий товар на неизвестный счет. Он пообещал тамбовчанке отдать запчасти на следующий день, но перестал выходить на связь.

- Сотрудники полиции проанализировали телефонный номер и банковский счет злоумышленника и сумели его вычислить. В ходе розыска был задержан неработающий 26-летний житель Тамбова. Как рассказал задержанный, все деньги, полученные преступным путем, он потратил на развлечения. Теперь ему придется возместить материальный ущерб потерпевшей. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU