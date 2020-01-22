2020-01-22T10:35:57+03:00
Происшествия

Житель Тамбовщины без вести пропал после визита к матери

Следователи просят помощи в поисках 38-летнего Александра Иволгина
Ксения АЛЕШИНА
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Иволгин Александр АлександровичИволгин Александр АлександровичФото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области
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В Тамбовской области следователи устанавливают местонахождение 38-летнего Иволгина Александра Александровича. В середине декабря 2019 года мужчина ушел из дома своей матери по улице Садовой города Жердевка и до сих пор о нем ничего неизвестно.

Приметы: рост 165-170 см, волосы короткие, носит затемненные очки.

Был одет: спортивный костюм темно-синего цвета, куртка темно-синего цвета с капюшоном, коричневые ботинки.

- Граждан, обладающих информацией об обстоятельствах исчезновения Иволгина А.А. (или) его местонахождении, следственные органы просят обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по управлению), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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