В Тамбовской области разыскивают сбежавшего из больницы пенсионера

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:30:32+03:00

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На Тамбовщине разыскивается 75-летний мужчина. Петр Гущин без вести пропал 21 декабря прошлого года. В этот день, ночью, пенсионер покинул свою палату, предположительно через окно, Знаменской ЦРБ, где проходил лечение в терапевтическом отделении. С тех пор о нем нет никаких вестей.

Приметы: на вид 75-80 лет, худощавого телосложения, волосы седые, на нижней губе имеется шрам.

Был одет: серое спортивное трико, серая майка с коротким рукавом, темно-синий свитер с белой полосой на груди, серо-коричневые носки, тапки.

- Граждан, обладающих информацией об обстоятельствах исчезновения Гущина П.Е. (или) его местонахождении, следственные органы просят обратиться по телефону 8 915 670 86 14 (дежурный по управлению), - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU