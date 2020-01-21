В Мичуринске нарушитель ПДД пытался подкупить автоинспектора

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:02:34+03:00

Автомобилист, не пропустивший пешехода, думал что решит проблему взяткой Фото: УМВД по Тамбовской области

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В Мичуринске на улице Карла Маркса в служебном автомобиле сотрудников ГИБДД мужчина пытался дать взятку автоинспектору в размере 1 тысячи рублей за не составление административного протокола по ст. 12.18, 12.37 КоАП РФ. Автомобилист не предоставил преимущество в движении пешеходам, за что был задержан.

Полицейский отказался от взятки и сообщил о случившимся коллегам. На место происшествия прибыла следственно – оперативная группа. Нарушителя ПДД доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU