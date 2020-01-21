В Мичуринске нарушитель ПДД пытался подкупить автоинспектора
В Мичуринске на улице Карла Маркса в служебном автомобиле сотрудников ГИБДД мужчина пытался дать взятку автоинспектору в размере 1 тысячи рублей за не составление административного протокола по ст. 12.18, 12.37 КоАП РФ. Автомобилист не предоставил преимущество в движении пешеходам, за что был задержан.
Полицейский отказался от взятки и сообщил о случившимся коллегам. На место происшествия прибыла следственно – оперативная группа. Нарушителя ПДД доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания.
- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество». Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU