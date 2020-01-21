2020-01-21T14:31:41+03:00
Спорт

ФК «Тамбов» расторг контракт с еще одним футболистом

Из команды уходит Данил Клёнкин
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тамбовскую команду покинул Данил КлёнкинТамбовскую команду покинул Данил Клёнкин
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Футбольный клуб «Тамбов» и полузащитник Данил Клёнкин расторгли трудовые соглашения по обоюдному согласию сторон.

Клёнкин стал игроком «Тамбова» в последний день летнего трансферного окна 2018-го года. В прошлом сезоне в ФНЛ провел за нашу команду 24 матча и забил 3 мяча. Особенно памятным получился гол полузащитника в Волгограде в ворота «Ротора», который был забит на последней минуте матча и стал победным для «Тамбова». В октябре 2018-го был признан болельщиками клуба лучшим игроком месяца.

- В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги Клёнкин сыграл всего три матча. Результативными действиями не отметился, - сообщает пресс-служба ФК «Тамбов».

Суммарно за «Тамбов» полузащитник провел 28 игр, забил 4 гола, отдал 3 голевые передачи и заработал 5 желтых карточек. Выиграл вместе с командой золотые медали Олимп-ФНЛ сезона 2018/19 гг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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