2020-01-21T13:31:55+03:00
Общество

Тамбовскую ТЭЦ модернизируют за 3 миллиарда рублей

Работы проведут в ближайшие шесть лет
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Тепло от ТЭЦ получают 60% жителей областного центраТепло от ТЭЦ получают 60% жителей областного центра
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До конца 2025 года на обновление оборудования Тамбовской ТЭЦ теплоэнергетическая компания направит порядка 3 млрд рублей. В результате электрическая мощность объекта увеличится с 235 до 255 МВт, тепловая – с 947 до 962 Гкал/ч.

- Утверждение проекта модернизации Тамбовской ТЭЦ проходило в два этапа. Вначале ТЭЦ прошла конкурсный отбор и была включена в программу модернизации генерирующих объектов тепловых электростанции (КОММОд), - рассказали в ПАО «Квадра». - Затем проект был утвержден Правительственной Комиссией по вопросам развития электроэнергетики.

В ходе модернизации на ТЭЦ заменят самый мощный турбоагрегат №8. Ввод в эксплуатацию обновленного оборудования запланирован на 2025 год.

Напомним, Тамбовская ТЭЦ обеспечивает 30% Тамбовской области в электроэнергии и снабжает теплом 60% населения областного центра. Введена в эксплуатацию в 1954 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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