Тамбовчанин подозревается в развратных действиях над 14-летней школьницей в автобусе
В Тамбове следователи возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ «Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста».
По версии следствия, в декабре прошлого года, в дневное время подозреваемый ехал в общественном транспорте, где совершил развратные действия над 14-летней школьницей. О произошедшем девочка сообщила родителям, которые сразу же обратились в правоохранительные органы.
- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU