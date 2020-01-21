2020-01-21T12:45:14+03:00
Происшествия

Тамбовчанин подозревается в развратных действиях над 14-летней школьницей в автобусе

Девочка не стала молчать и рассказала о случившемся родителям, которые заявили в полицию
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове следователи возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 135 УК РФ «Развратные действия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста».

По версии следствия, в декабре прошлого года, в дневное время подозреваемый ехал в общественном транспорте, где совершил развратные действия над 14-летней школьницей. О произошедшем девочка сообщила родителям, которые сразу же обратились в правоохранительные органы.

- В настоящее время по делу ведутся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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