Тамбовские легкоатлеты привезли восемь медалей с первенства ЦФО

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:07:25+03:00

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Тамбовские спортсмены успешно выступили на чемпионате и первенстве ЦФО по легкой атлетике и завоевали восемь медалей. Соревнования проходили с 17 по 19 января в Смоленске.

В первый день соревнований в беге на 400 м среди юниоров 2001-2002 г.р. «золото» взял Никита Ленчиков с результатом 48.18 секунд. Среди юношей 2003-2004 г.р. На этой же дистанции второе место с результатом 51.08 занял Александр Кувшинов.

Тамбовчанка Анастасия Леоненко заняла 3 место на дистанции 60 м с результатом 7.91 секунд. Также спортсменка стала чемпионкой в беге на дистанции 200 метров, показав результат 25.24 секунд. Помимо медалей девушка увезла в Тамбов две путевки на первенство страны.

Трофимова Александра также выиграла две медали – «серебро» на дистанции 800 м и «бронзу» на дистанции 1500 м. В заключительный день соревнований на дистанции 3000 м среди юниоров 2001-2002 г.р. третье место с результатом 9:01.13 занял Георгий Симанков.

- Победителей и призеров подготовили Михаил Михайлович Пастушенко, Наталия Ивановна Котова, Андрей Николаевич Иванов и Ольга Владимировна Семишкина. Теперь спортсменам предстоит подготовка к первенству и чемпионату страны по легкой атлетике в закрытых помещениях, - сообщает пресс-служба управления по физической культуре и спорту Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU