У жителя Тамбовщины изъяли более 2 тысяч бутылок контрафактной водки

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:03:51+03:00

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В Первомайском районе сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что местный житель пытается организовать реализацию крупной партии алкогольной продукции с признаками контрафакта.

Чтобы проверить информацию, полицейские нагрянули к мужчине домой. Стражи порядка нашли автомобиль, в котором находилось несколько десятков ящиков с алкогольной продукцией. При этом никаких сопроводительных документов у жителя Первомайского района на алкогольную продукцию не имелось.

Мужчине грозит уголовная ответственностьФото: УМВД по Тамбовской области

- Всего полицейскими было изъято 2300 бутылок водки с признаками контрафакта. В настоящее время изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу, по окончании которой будет принято процессуальное решение о привлечении жителя Первомайского района к ответственности. Устанавливается источник происхождения алкогольной продукции, а также другие лица, причастные к обороту данной продукции, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU