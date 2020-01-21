2020-01-21T14:03:51+03:00
Происшествия

У жителя Тамбовщины изъяли более 2 тысяч бутылок контрафактной водки

Алкогольная продукция предназначалась для продажи на территории области
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Житель Первомайского района пытался организовать продажу контрафактного алкоголя на ТамбовщинеЖитель Первомайского района пытался организовать продажу контрафактного алкоголя на ТамбовщинеФото: УМВД по Тамбовской области
Изменить размер текста:

В Первомайском районе сотрудникам полиции поступила оперативная информация о том, что местный житель пытается организовать реализацию крупной партии алкогольной продукции с признаками контрафакта.

Чтобы проверить информацию, полицейские нагрянули к мужчине домой. Стражи порядка нашли автомобиль, в котором находилось несколько десятков ящиков с алкогольной продукцией. При этом никаких сопроводительных документов у жителя Первомайского района на алкогольную продукцию не имелось.

Мужчине грозит уголовная ответственность Фото: УМВД по Тамбовской области

Мужчине грозит уголовная ответственностьФото: УМВД по Тамбовской области

- Всего полицейскими было изъято 2300 бутылок водки с признаками контрафакта. В настоящее время изъятая алкогольная продукция направлена на экспертизу, по окончании которой будет принято процессуальное решение о привлечении жителя Первомайского района к ответственности. Устанавливается источник происхождения алкогольной продукции, а также другие лица, причастные к обороту данной продукции, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На севере Тамбова отключат электроэнергию
В Тамбовской области разыскивают сбежавшего из больницы пенсионера
В Мичуринске нарушитель ПДД пытался подкупить автоинспектора
ФК «Тамбов» расторг контракт с еще одним футболистом
У жителя Тамбовщины изъяли более 2 тысяч бутылок контрафактной водки
Тамбовскую ТЭЦ модернизируют за 3 миллиарда рублей
Тамбовские легкоатлеты привезли восемь медалей с первенства ЦФО
Тамбовчанин подозревается в развратных действиях над 14-летней школьницей в автобусе
Экстрим-центр «Крылья» в Тамбове закрыли по решению суда
Тамбовчан приглашают на выставку фарфоровых цветов
В Тамбове появился новый вид мошенничества
Тамбовские полицейские раскрыли кражу электроинструментов из магазина
В преддверии Дня студента тамбовская молодежь сможет бесплатно посетить каток и картинную галерею
В Тамбовской области появился новый детский сад
Из-за неисправной электропроводки на Тамбовщине в пожаре погиб мужчина