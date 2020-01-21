В Тамбове появился новый вид мошенничества

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:31:46+03:00

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В Отделении Тамбов ГУ Банка России по ЦФО предупреждают жителей региона о новом способе мошенничества, который получил широкое распространение с начала этого года.

Суть его заключается в следующем: аферист встает в очередь к банкомату и, после проведения своей операции, «случайно» забывает карту в картоприемнике. Следующий посетитель вынимает карту, поскольку аппарат напоминает, что устройство заберет карту через несколько секунд, а человеку нужно воспользоваться банкоматом. Спустя пару минут мошенник возвращается за якобы забытой картой и приступает к «работе» с жертвой – проверяет баланс, «обнаруживает» списание средств и начинает обвинять в краже человека, вернувшего ему карту. Суммы могут быть разные, от 5 до 15 тысяч рублей.

К происходящему может подключиться свой «свидетель», который подтверждает факт кражи денег. Уже вдвоем аферисты начинают запугивать человека, угрожают полицией и, в подтверждение кражи, убеждают жертву, что на карте остались отпечатки пальцев, и факт воровства будет несложно доказать.

- В таких случаях тамбовчанам стоит настоять на том, чтобы вызвать полицию. Денег вы не брали, и даже если на карте остались ваши отпечатки пальцев, то факт невиновности легко доказать, просмотрев запись с видеокамеры, установленный в банкомате, а в дальнейшем и отсутствие каких-либо транзакций по карте подтвердит, что вы столкнулись с мошенниками. Но, думаю, до полиции в таком случае дело не дойдет», – порекомендовал управляющий Отделением Тамбов ГУ Банка России по ЦФО Михаил Носенков.

Эксперты также обращают внимание, что такие случаи чаще происходят в банкоматах, которые находятся вне офисов кредитной организации, а если же подобное все-таки произойдет в банке, следует обратиться к их службе безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU