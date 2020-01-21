Тамбовские полицейские раскрыли кражу электроинструментов из магазина

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:09:35+03:00

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В Тамбовской области сотрудники МО МВД «Кирсановский» раскрыли кражу электроинструментов из торгового павильона, совершенную 17 октября прошлого года.

Полицейские в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий нашли и задержали вора спустя три месяца. Им оказался 32-летний мужчина, у которого уже были проблемы с законом. Задержанный признался, что незаконно проник в магазин, взломав дверные запоры.

- В настоящее время полицейские проверяют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. В дальнейшем правонарушитель будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU