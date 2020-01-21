2020-01-21T11:09:35+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские раскрыли кражу электроинструментов из магазина

Вором оказался 32-летний ранее судимый мужчина
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбовской области сотрудники МО МВД «Кирсановский» раскрыли кражу электроинструментов из торгового павильона, совершенную 17 октября прошлого года.

Полицейские в ходе проведения оперативно – розыскных мероприятий нашли и задержали вора спустя три месяца. Им оказался 32-летний мужчина, у которого уже были проблемы с законом. Задержанный признался, что незаконно проник в магазин, взломав дверные запоры.

- В настоящее время полицейские проверяют причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. В дальнейшем правонарушитель будет привлечен к ответственности в соответствии с действующим законодательством, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На севере Тамбова отключат электроэнергию
В Тамбовской области разыскивают сбежавшего из больницы пенсионера
В Мичуринске нарушитель ПДД пытался подкупить автоинспектора
ФК «Тамбов» расторг контракт с еще одним футболистом
У жителя Тамбовщины изъяли более 2 тысяч бутылок контрафактной водки
Тамбовскую ТЭЦ модернизируют за 3 миллиарда рублей
Тамбовские легкоатлеты привезли восемь медалей с первенства ЦФО
Тамбовчанин подозревается в развратных действиях над 14-летней школьницей в автобусе
Экстрим-центр «Крылья» в Тамбове закрыли по решению суда
Тамбовчан приглашают на выставку фарфоровых цветов
В Тамбове появился новый вид мошенничества
Тамбовские полицейские раскрыли кражу электроинструментов из магазина
В преддверии Дня студента тамбовская молодежь сможет бесплатно посетить каток и картинную галерею
В Тамбовской области появился новый детский сад
Из-за неисправной электропроводки на Тамбовщине в пожаре погиб мужчина