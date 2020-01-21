В преддверии Дня студента тамбовская молодежь сможет бесплатно посетить каток и картинную галерею

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:39:46+03:00

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В Тамбове, 24 января, накануне Дня студента для молодежи организуют бесплатную работу культурных и спортивных площадок. В течение всего дня студентов вузов и сузов приглашают в Тамбовскую картинную галерею, с 19 до 21 часов на каток стадиона «Спартак», а с 8 до 15 часов - в киберспортивный клуб «Skill Tambov».

Кроме того, для студентов будет работать бесплатный прокат лыж на лыжном стадионе в парке «Дружба» с 12 до 16 часов. Тот, то любит компьютерные игры сможет принять участив в кибертурнире. Он пройдет в книжном магазине «Республика», расположенном в ТЦ«Студенец». Вход на все площадки свободный при предъявлении студенческого билета.Самые активные студенты получат призы от организаторов акции.

- Для этого необходимо запустить на телефоне шагомер и в конце дня выложить фото в «Инстаграм» с хештегом #ТамбовСтуденческий. Главный приз – сертификат на прохождение квеста «Взлом», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU