2020-01-21T10:39:46+03:00
Общество

В преддверии Дня студента тамбовская молодежь сможет бесплатно посетить каток и картинную галерею

Эти и другие развлечения ждут молодых людей 24 января
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове, 24 января, накануне Дня студента для молодежи организуют бесплатную работу культурных и спортивных площадок. В течение всего дня студентов вузов и сузов приглашают в Тамбовскую картинную галерею, с 19 до 21 часов на каток стадиона «Спартак», а с 8 до 15 часов - в киберспортивный клуб «Skill Tambov».

Кроме того, для студентов будет работать бесплатный прокат лыж на лыжном стадионе в парке «Дружба» с 12 до 16 часов. Тот, то любит компьютерные игры сможет принять участив в кибертурнире. Он пройдет в книжном магазине «Республика», расположенном в ТЦ«Студенец». Вход на все площадки свободный при предъявлении студенческого билета.Самые активные студенты получат призы от организаторов акции.

- Для этого необходимо запустить на телефоне шагомер и в конце дня выложить фото в «Инстаграм» с хештегом #ТамбовСтуденческий. Главный приз – сертификат на прохождение квеста «Взлом», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На севере Тамбова отключат электроэнергию
В Тамбовской области разыскивают сбежавшего из больницы пенсионера
В Мичуринске нарушитель ПДД пытался подкупить автоинспектора
ФК «Тамбов» расторг контракт с еще одним футболистом
У жителя Тамбовщины изъяли более 2 тысяч бутылок контрафактной водки
Тамбовскую ТЭЦ модернизируют за 3 миллиарда рублей
Тамбовские легкоатлеты привезли восемь медалей с первенства ЦФО
Тамбовчанин подозревается в развратных действиях над 14-летней школьницей в автобусе
Экстрим-центр «Крылья» в Тамбове закрыли по решению суда
Тамбовчан приглашают на выставку фарфоровых цветов
В Тамбове появился новый вид мошенничества
Тамбовские полицейские раскрыли кражу электроинструментов из магазина
В преддверии Дня студента тамбовская молодежь сможет бесплатно посетить каток и картинную галерею
В Тамбовской области появился новый детский сад
Из-за неисправной электропроводки на Тамбовщине в пожаре погиб мужчина