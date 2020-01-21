2020-01-21T10:07:39+03:00
Общество

В Тамбовской области появился новый детский сад

На строительство дошкольного учреждения в Кирсанове потратили 63 миллиона рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В конце 2019 года в Кирсанове завершилось строительство нового корпуса детского сада для детей раннего возраста «Жемчужинка». Сейчас дошкольное учреждение готово к приему детей.

На строительство нового детского сада потратили почти 63 миллиона рублей. Из них 25,5 миллиона рублей – средства федерального бюджета. Его возведение началось в 2018-м году. Как пояснили в управлении образования и науки области, в новом дошкольном учреждении установлена мебель, смонтировано оборудование для пищеблока и прачечной. Во всех групповых помещениях детского сада созданы комфортные условия для приема малышей.

Детский сад рассчитан на три группы. Одну буду посещать малыши с 1 года до 2 лет (10 человек), две другие – девчонки и мальчишки с 2 до 3 лет (по 20 человек каждая). Здесь будут созданы условия для беспрепятственного доступа в здание инвалидов и других маломобильных групп населения. Концепцией нового дошкольного учреждения станет народный фольклор.

- Строительство детского сада в Кирсанове позволило полностью ликвидировать очередность на устройство детей раннего возраста в детские сады, - рассказали в пресс-службе администрации тамбовской области. – А также предоставит возможность социализации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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