2020-01-21T09:49:22+03:00
Происшествия

Из-за неисправной электропроводки на Тамбовщине в пожаре погиб мужчина

66-летний хозяин дома задохнулся в дыму
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Рано утром 21 января произошел пожар в жилом доме на улице Подгорной, в рабочем поселке Сосновка.

По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, очаг возгорания был на кухне, мужчина находился в комнате, но из-за сильного задымления выбраться из дома он не смог, пожилой человек задохнулся. Пожарных на место ЧП вызвали его соседи.

- По предварительным данным причиной трагедии стала неисправность электропроводки, - сообщает СУ СКР по тамбовской области. - В настоящее время на месте трагедии ведут работу следователи Моршанского МСО СУ СК России по региону. Точная причина гибели мужчины и произошедшего возгорания будет установлена по результатам проведения ряда экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На севере Тамбова отключат электроэнергию
В Тамбовской области разыскивают сбежавшего из больницы пенсионера
В Мичуринске нарушитель ПДД пытался подкупить автоинспектора
ФК «Тамбов» расторг контракт с еще одним футболистом
У жителя Тамбовщины изъяли более 2 тысяч бутылок контрафактной водки
Тамбовскую ТЭЦ модернизируют за 3 миллиарда рублей
Тамбовские легкоатлеты привезли восемь медалей с первенства ЦФО
Тамбовчанин подозревается в развратных действиях над 14-летней школьницей в автобусе
Экстрим-центр «Крылья» в Тамбове закрыли по решению суда
Тамбовчан приглашают на выставку фарфоровых цветов
В Тамбове появился новый вид мошенничества
Тамбовские полицейские раскрыли кражу электроинструментов из магазина
В преддверии Дня студента тамбовская молодежь сможет бесплатно посетить каток и картинную галерею
В Тамбовской области появился новый детский сад
Из-за неисправной электропроводки на Тамбовщине в пожаре погиб мужчина