Из-за неисправной электропроводки на Тамбовщине в пожаре погиб мужчина

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:49:22+03:00

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Рано утром 21 января произошел пожар в жилом доме на улице Подгорной, в рабочем поселке Сосновка.

По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, очаг возгорания был на кухне, мужчина находился в комнате, но из-за сильного задымления выбраться из дома он не смог, пожилой человек задохнулся. Пожарных на место ЧП вызвали его соседи.

- По предварительным данным причиной трагедии стала неисправность электропроводки, - сообщает СУ СКР по тамбовской области. - В настоящее время на месте трагедии ведут работу следователи Моршанского МСО СУ СК России по региону. Точная причина гибели мужчины и произошедшего возгорания будет установлена по результатам проведения ряда экспертиз.

ИСТОЧНИК KP.RU