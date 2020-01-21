2020-01-21T09:35:17+03:00
Происшествия

В Тамбовской области под колеса попал пешеход, внезапно выскочивший на дорогу

43-летнего мужчину отправили на лечение в больницу
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Мужчина неожиданно для водителя оказался на трассеМужчина неожиданно для водителя оказался на трассеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадал пешеход, произошла 20 января в 17 часов 40 минут на 13 километре автодороги «Р-22 «Каспий»-Селезни-Сосновка-Первые Левые Ламки-Подлесное», проходящей по территории Сосновского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 25-летний водитель автомобиля «Lada Priora» наехал на 43-летнего мужчину, который внезапно вышел на проезжую часть.

- В результате аварии пешехода с травмами на автомобиле скорой медицинской помощи был доставили в ТОГБУЗ «Моршанская ЦРБ», - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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