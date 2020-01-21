2020-01-21T12:03:33+03:00
Общество

Тамбовчан приглашают на выставку фарфоровых цветов

Экспозиция расположится в областном краеведческом музее
Ксения АЛЕШИНА
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Цветочные работы выполнены тульскими мастерамиЦветочные работы выполнены тульскими мастерами
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В Тамбовском областном краеведческом музее 7 февраля состоится открытие уникальной тульской выставки цветов из холодного фарфора. Экспозиция «Диалог цветов» создана коллективом тульских мастеров цветочной скульптуры, под руководством автора проекта – Елены Сафиевой.

- Работы, которые можно увидеть на данной выставке, успешно экспонировались в таких музеях, как: ГМЗ «Царское Село» (г. Пушкин), Ростовском областном краеведческом музее (г. Ростов-на-Дону), Богородицком дворце-музее (г. Богородицк), Ессентукском краеведческом музее им. В.П. Шпаковского (г. Ессентуки), Тульском областном краеведческом музее (г. Тула), Пензенской областной картинной галереи им. К.А. Савицкого (г. Пенза), Чувашском государственном художественном музее (г. Чебоксары), Кировском областном краеведческом музее (г. Киров), Слободском музейно-выставочном центре (г. Слободской), - сообщили в региональном управлении культуры и архивного дела.

Отметим, что проект Елены Сафиевой не раз становился лауреатом российских конкурсов и фестивалей. В Тамбове выставка фарфоровых цветов продлится до 30 марта.

Фото: www.dialogtsvetov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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