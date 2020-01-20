2020-01-20T14:34:27+03:00
Общество

Семь свертков с «запрещенкой» пытались перебросить в тамбовскую колонию

Заключенным предназначались мобильники, сим-карты, USB-шнуры и наушники
Ксения АЛЕШИНА
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Заключенным не дошли запрещенные предметы, их перехватили сотрудники колонииЗаключенным не дошли запрещенные предметы, их перехватили сотрудники колонииФото: Пресс-служба УФСИН России по Тамбовской области
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В Тамбове сотрудники исправительной колонии №1 задержали мужчину при попытке переброса запрещенных предметов через основное ограждение учреждения.

У задержанного мужчины было изъято семь полиэтиленовых свертков, в которых находилось восемь мобильных телефонов, одна сим-карта, шесть USB-шнуров и две пары наушников.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тамбовской области, по данному факту проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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