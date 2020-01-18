2020-01-18T13:41:11+03:00
Общество

Тамбовчане хранят в банках почти 100 миллиардов рублей

Это на 8% больше, чем годом ранее
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Вклады жителей Тамбовской области к началу декабря 2019 года составили 99,8 млрд рублей, увеличившись на 7,9% по сравнению с соответствующим периодом 2018 года. Доля рублевых вкладов в структуре депозитов населения осталась на высоком уровне - 95%. На 1 декабря 2019 объем средств физических лиц на рублевых вкладах увеличился на 8,8%.

Как отмечает управляющий Отделением по Тамбовской области ГУ Банка России по ЦФО Михаил Носенков, за одиннадцать месяцев 2019 года сбережения жителей региона на 11,6 млрд рублей превысили ссудную задолженность перед банками, которая на 1 декабря составляет 88,2 млрд рублей. Годовой темп прироста розничного кредитного портфеля составил 17,2%. При этом темпы роста кредитования населения замедляются.

В общем объеме кредитов, выданных населению в январе-ноябре 2019 года, доля кредитов на потребительские цели составляет 79,9% (49,7 млрд рублей). К началу декабря задолженность по данным кредитам увеличилась в годовой оценке на 19,9% до 53,4 млрд рублей, а объем просроченной задолженности в потребительском кредитном портфеле снизился по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 10,4%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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