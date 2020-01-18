Военнослужащий в Тамбовской области ездил с поддельными правами

18 Янв. 2020 2020-01-18T13:20:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Капитан одной из тамбовских военных частей попался с поддельным водительским удостоверением.

- Следствием и судом установлено, что военнослужащий, лишенный прав, предъявил сотруднику ГИБДД подложный документ, - сообщили в военном следственном отделе по Тамбовскому гарнизону. – Фальшивку он приобрел ранее у неустановленного лица.

В отношении военнослужащего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка и использование заведомо поддельного удостоверения». Тамбовский гарнизонный суд назначил капитану наказание в виде штрафа в 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU