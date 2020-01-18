2020-01-18T13:20:08+03:00
Происшествия

Военнослужащий в Тамбовской области ездил с поддельными правами

Фальшивку выявили сотрудники ГИБДД
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Капитан одной из тамбовских военных частей попался с поддельным водительским удостоверением.

- Следствием и судом установлено, что военнослужащий, лишенный прав, предъявил сотруднику ГИБДД подложный документ, - сообщили в военном следственном отделе по Тамбовскому гарнизону. – Фальшивку он приобрел ранее у неустановленного лица.

В отношении военнослужащего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 327 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка и использование заведомо поддельного удостоверения». Тамбовский гарнизонный суд назначил капитану наказание в виде штрафа в 25 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Военнослужащий в Тамбовской области ездил с поддельными правами
В Тамбовской области за кражи из магазинов задержана 23-летняя девушка
Жители тамбовского микрорайона «Майский» не могут получить холодную воду
Нейрохирурги Тамбовской области планируют освоить новые операции
18-летняя тамбовчанка поверила аферисту и лишилась 25 тысяч рублей
Маткапитал в Тамбовской области вырос на 3%
В Мичуринском районе заработает новый детский сад
Бывший вратарь курского «Авангарда» будет играть в Тамбове
В Тамбове сержант-контрактник получил два года лишения свободы условно за распространение порнографии
В Тамбове за порядком во время крещенских купаний будут следить более 700 полицейских
В Моршанске женщина порезала шею соседке
Глава Тамбова назначила нового врио председателя комитета по экономике
На Тамбовщине мужчину осудили за покупку наркотиков через Telegram
Тамбовчанку обманули на 75 тысяч рублей под предлогом аренды квартиры
В Тамбове построили теплицу для детей с ограниченными возможностями здоровья
В Моршанском районе мужчина, ранивший ножом родного брата, получил два года колонии
В Тамбовской области появятся сады памяти в честь 75-летия Победы
Тамбовчанка заявила в полицию на мужа, который отправил приятелю ее интимную фотографию
Гостиница «Тамбов» стала памятником