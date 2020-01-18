2020-01-18T13:10:26+03:00
Общество

Жители тамбовского микрорайона «Майский» не могут получить холодную воду

В проблеме будет разбираться прокуратура
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Уполномоченный по правам человека в Тамбовской области Владимир Репин пытается помочь жителям микрорайона «Майский», который территориально находится в деревне Красненькая Тамбовского района. Дело в том, что люди, проживающие здесь, не могут подключить холодную воду и канализацию, им попросту не дают на это официальное разрешение.

- Проблема водоснабжения и водоотведения состоит в том, что инженерные сети мкр. «Майский» до настоящего времени находятся в государственной собственности Тамбовской и не переданы органу местного самоуправления. Они проходят единой сетью по территории города Тамбова и Тамбовского района, - сообщают в аппарате уполномоченного. - Выдача технических условий по техприсоединению к объектам водоснабжения и водоотведения АО «ТСК» не осуществляет по причине отсутствия соглашения с уполномоченным органом местного самоуправления.

Владимир Репин инициировал совещание, на котором присутствовали представители города, Тамбовского района, специалисты Тамбовских коммунальных систем и прокуратуры, но разрешить проблему на встрече не удалось. Теперь омбудсмен планирует подготовить обращения в прокуратуру Тамбовской области и администрацию Тамбовской области и рассчитывает, что жителей все-таки обеспечат питьевой водой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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