18-летняя тамбовчанка поверила аферисту и лишилась 25 тысяч рублей

18 Янв. 2020 2020-01-18T12:32:21+03:00

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17 января 18-летней жительнице Жердевского района позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что с ее банковской карты происходит несанкционированное снятие денежных средств и добавили, что это, скорее всего, мошенники. Для блокировки карты необходимо срочно сообщить им все установочные данные карты. Девушка поверила аферисту, после чего с ее карты было похищено 25 тысяч рублей. Таким же способом мошенники обманули 74-летнюю жительницу Тамбова. Пенсионерка также лишилась 25 тысяч рублей. В третьем случаи мошенник звонил по объявлению о продаже квартиры, которое пострадавшая разместила в сети интернет. В ходе общения с «покупателем» она выдала ему установочные данные карты. В результате чего с ее банковской карты похитили 15 тысяч рублей.

- В настоящее время личности мошенников устанавливаются, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU