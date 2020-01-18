В Мичуринском районе заработает новый детский сад

18 Янв. 2020 2020-01-18T11:52:07+03:00

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В 2019 году в селе Старое Хмелевое Мичуринского района в рамках реализации регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» был построен детский сад-ясли «Созвездие». Сейчас здесь завершается сборка и монтаж учебного оборудования и мебели. Как пояснили в управлении образования и науки области, с 1 марта 2020 года в детском саду начнется образовательный процесс.

Общий объем средств, предусмотренных на строительство детского сада, составляет 65 миллионов рублей. При этом 53 миллиона рублей были направлены на общестроительные работы, 7 миллионов рублей – на благоустройство, около 5 миллионов рублей - на оборудование.

Общестроительные работы на объекте были завершены в декабре 2019 года. На данный момент выполнен внутренний дизайн групповых помещений и рекреационных зон, установлено технологическое оборудование для пищеблока, прачечной. Завершается сборка и монтаж учебного оборудования и мебели.

Сейчас в рамках гарантийных обязательств подрядчики устраняют замечания по созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения.

Садик рассчитан на три группы: с 1 года до 2 лет - 10 человек, с 2 лет до 3 лет - 20 человек, с 3 лет до 7 лет - 20 человек.

- В Мичуринском районе в течение последних тридцати лет не строились детские сады, - отмечает пресс-служба администрации Тамбовской области. - А в одном из самых крупных сел муниципалитета, селе Старое Хмелевое, учреждения дошкольного образования не было вовсе. Хотя потребность в нем большая. Здесь проживают 1272 человека. В их числе 94 дошкольника. И на данный момент детский сад полностью укомплектован ребятами.

Основной концептуальной идеей детского сада является развитие личности ребенка через развитие навыков исследовательского поведения.

В детском саду в рамках создания интерактивной среды будет оборудована сенсорная комната, организована работа интерактивного центра «Я-исследователь», направленного на формирование первоначальных познавательных знаний и умений путем детского экспериментирования.

ИСТОЧНИК KP.RU