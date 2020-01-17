В Тамбове сержант-контрактник получил два года лишения свободы условно за распространение порнографии
Сержанта-контрактника из военной части, расположенной в городе Котовске, осудили за распространение порнографических материалов.
- На следствии и в суде установлено, что военнослужащий, действуя с целью незаконного распространения и публичной демонстрации порнографических материалов разместил на заранее созданной в социальной сети «ВКонтакте» странице три видеозаписи, которые содержат материалы порнографического характера, предоставив свободный доступ неограниченному кругу лиц для просмотра и скачивания этих записей, - сообщили в военном следственном отделе по Тамбовскому гарнизону.
Оценив собранные по делу доказательства, приняв во внимание положительные характеристики сержанта и полное признание вины, Тамбовский военный суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.
ИСТОЧНИК KP.RU