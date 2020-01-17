2020-01-17T17:31:20+03:00
Происшествия

В Тамбове сержант-контрактник получил два года лишения свободы условно за распространение порнографии

Военнослужащий разместил на своей страничке «ВКонтакте» три запрещенные видеозаписи
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Сержанта-контрактника из военной части, расположенной в городе Котовске, осудили за распространение порнографических материалов.

- На следствии и в суде установлено, что военнослужащий, действуя с целью незаконного распространения и публичной демонстрации порнографических материалов разместил на заранее созданной в социальной сети «ВКонтакте» странице три видеозаписи, которые содержат материалы порнографического характера, предоставив свободный доступ неограниченному кругу лиц для просмотра и скачивания этих записей, - сообщили в военном следственном отделе по Тамбовскому гарнизону.

Оценив собранные по делу доказательства, приняв во внимание положительные характеристики сержанта и полное признание вины, Тамбовский военный суд приговорил его к двум годам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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